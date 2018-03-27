Чехия выделит на помощь сирийским беженцам 150 миллионов крон

Чехия решила выделить на помощь странам, пострадавшим от миграционного кризиса, 150 миллионов крон (5,9 миллиона евро). Средства будут направлены на помощь сирийским беженцам в Иордании, на Ближнем Востоке в целом, а также в Македонии. Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство.

«Несмотря на то, что напор мигрантов в результате принятых Евросоюзом мер ослаб, нельзя почить на лаврах и считать этот вопрос решенным», - прокомментировал принятое решение министр внутренних дел Любомир Метнар.