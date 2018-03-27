Чехия выделит на помощь сирийским беженцам 150 миллионов крон

Эва Туречкова
27-03-2018
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Чехия решила выделить на помощь странам, пострадавшим от миграционного кризиса, 150 миллионов крон (5,9 миллиона евро). Средства будут направлены на помощь сирийским беженцам в Иордании, на Ближнем Востоке в целом, а также в Македонии. Соответствующее постановление во вторник одобрило правительство.

«Несмотря на то, что напор мигрантов в результате принятых Евросоюзом мер ослаб, нельзя почить на лаврах и считать этот вопрос решенным», - прокомментировал принятое решение министр внутренних дел Любомир Метнар.

 
 
 
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