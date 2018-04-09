Чехия выберет поставщика вертолетов на внеконкурсной основе

Чехия собирается заменить парк устаревших советских многоцелевых вертолетов Ми-24, которые стоят на вооружении с 1980-х годов. При этом поставщик боевой техники будет выбран без тендера, заявила министр обороны Карла Шлехтова. По ее словам, Чехия планирует обратиться к трем производителям вертолетов.

Ранее предполагалось, что будут закупаться вертолеты UH-1Y от американской компании Bell или AgustaWestland AW139M итальянской фирмы Leonardo. Шлехтова, впрочем, сообщила, что их предложения Чехию не устроило. «На данный момент я приняла решение не проводить маркетинговые опросы и исследования. Я не хочу больше тратить человеческие ресурсы, время и деньги людей, которые в этом участвовали», - сказала она, не уточнив, к кому из поставщиков на этот раз обратится Минобороны.