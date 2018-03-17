Чехия ведет переговоры с Пакистаном о выдаче осужденных лиц на Родину

Эва Туречкова
17-03-2018
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Чехия ведет переговоры о заключении двустороннего договора с Пакистаном о выдаче осужденных лиц для отбывания наказания на Родине, сообщают чешские СМИ в связи с делом Терезы Г., задержанной представителями пакистанских правоохранительных органов в Лагауре с девятью кг героина.

21летняя чешка находится в пакистанском СИЗО, за контрабанду наркотиков ей грозит многолетний срок лишения свободы, теоретически даже смертная казнь. Подобный договор у Пакистана заключен лишь с одним из европейских государств – с Великобританией.

 
 
 
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