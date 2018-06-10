Чехия: в стране самая густая сеть ресторанов и пивных в Центральной Европе

Эва Туречкова
10-06-2018
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В прошлом году в Чехии появились 3783 новых ресторана и пивных. Это наибольшее количество за последние пять лет. Таким образом, в ЧР в настоящее время наиболее густая сеть заведений общепита на душу населения в Центральной Европе: на один ресторан приходится 265 человек. В Германии и в Польше их вдвое больше, а в Великобритании - один ресторан, в среднем, на 780 человек.

Закрылись в Чехии за тот же период времени 3508 заведений. По данным агентства Ipsos, владельцы ресторанов жалуются, прежде всего, на нехватку качественного персонала, сложную бухгалтерию, а также высокие налоги на добавленную стоимость. В поисках официантов и поваров – более половины заведений. Среднестатистическая зарплата работника ресторана составляет чуть меньше 18 тысяч крон (720 евро).

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