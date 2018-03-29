Чехия в 2019 году направит на научные исследования 36 млрд крон

На реализацию программы развития научно-технологического комплекса в 2019 году будет выделено из государственного бюджета 36 млрд крон (около 2,4 млрд евро), что на 2,1 млрд больше, чем в текущем году. Журналистам об этом заявил заместитель председателя правительственного Совета по исследованиям, развитию и инновациям Карел Гавличек. По его словам, на эти цели пойдут и неиспользованные в предыдущие годы средства – около 6,9 млрд крон.

Ранее принятые среднесрочные планы предполагали, что на науку в 2019 году будет потрачено 36,9 млрд крон. Однако, по словам Гавличека, сокращение примерно на один миллиард не означает ограничения поддержки данной области. «Мы по определению не можем быть полностью удовлетворены бюджетом, но, с другой стороны, мы понимаем, что, если есть какие-либо неизрасходованные средства, то следует попытаться их эффективно использовать», - подтвердил первый заместитель председателя Совета по исследованиям развитию и инновациям Петр Дворжак.