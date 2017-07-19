В 2017 году Чешская Республика уже поддержала 30 проектов в 19 странах на сумму 110 миллионов крон (более 4 млн. евро) из гуманитарного бюджета МИД. Об этом министерство сообщает на своем вебе. Общий гуманитарный бюджет на 2017 год составляет 159 миллионов крон (6 млн. евро). Значительная часть гуманитарной помощи из Чехии направляется в Сирию и Ирак, пострадавшие от военного конфликта. Помимо областей, затронутых вооруженными конфликтами, Чехия отправляла помощь в регионы, пострадавшие от природных катастроф и эпидемий (Монголия, Филиппины, Шри-Ланка). Во вторник МИД, Министерство обороны и Чешский Красный крест доставили самолетом в Сирию 177 единиц медицинского оборудования. Также в страну прибыли игрушки для детей из выселенных семей.