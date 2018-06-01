Чехия увеличит свой воинский контингент за рубежом, включая страны Балтии

Парламент одобрил план, представленный правительством в отставке, по увеличению воинского контингента Чехии в Ираке, Афганистане и Мали, куда будет направлено на 275 военных больше. Во второй половине 2019 г. до 95 чешских военнослужащих будут осуществлять защиту воздушного пространства над странами Балтии. По расчетам Минобороны ЧР, операции чешской армии за рубежом будут обходиться в сумму до 2,4 млрд крон (94 млн евро) в год .

За расширение зарубежного воинского контингента проголосовало 140 из 170 присутствовавших на заседании депутатов. Против выступили 29, из фракции SPD Томио Окамуры и компартии.

Действующий на сегодняшний день мандат допускает участие в операциях за рубежом до 806 чешских военных, которые помимо перечисленных стран служат в зарубежных миссиях в Косово, на Голанских высотах и Синайском полуострове. Согласно ратифицированному предложению, их число в 2018 г. возрастет до 1081, а в 2019 г. – до 1191.