Чехия создаст фонд инвестиций в систему здравоохранения

Антон Каймаков
13-09-2017
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С целью финансирования реконструкций зданий и обновления медицинского оборудования планируется создание специального «фонда инвестиций» системы здравоохранения. Об этом после встречи с премьером сообщил глава Минздрава Милослав Людвик.

Поступление средств в специальный фонд может быть обеспечено за счет перечисления части суммы потребительских налогов, собранных с продажи табачной и алкогольной продукции. Предполагается, что задуманный инвестиционный фонд ежегодно мог бы получать несколько миллиардов крон.

 
 
 
 
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