Чехия против нелегальной миграции

Чешское правительство не готово и не собирается соглашаться с нелегальной миграцией – об этом в субботу 14 июля сообщило Министерство иностранных дел в ответ на информацию о глобальном Договоре о миграции, подписанном в пятницу 13 июля большинством стран-участниц ООН.

По мнению МИД ЧР, в тексте документа недостаточно проработаны вопросы нелегальной миграции, в том числе схема возвращения беженцев в страны их происхождения, проблема контрабанды и т. п. Договор отказываются подписать также США и Венгрия.