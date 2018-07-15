Чехия против нелегальной миграции

Ирина Ручкина
15-07-2018
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Чешское правительство не готово и не собирается соглашаться с нелегальной миграцией – об этом в субботу 14 июля сообщило Министерство иностранных дел в ответ на информацию о глобальном Договоре о миграции, подписанном в пятницу 13 июля большинством стран-участниц ООН.

По мнению МИД ЧР, в тексте документа недостаточно проработаны вопросы нелегальной миграции, в том числе схема возвращения беженцев в страны их происхождения, проблема контрабанды и т. п. Договор отказываются подписать также США и Венгрия.

 
 
 
 
 
 
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