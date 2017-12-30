Чехия производит тонны первитина, однако спрос на «кристалл» среди немцев выше предложения

Тысячи зависимых от первитина, прибыльный бизнес наркодилеров и стремление противодействовать ему со стороны полиции, напоминающее борьбу с ветряными мельницами. Такова ситуация вокруг гидрохлорида метамфетамина, тонны которого нелегально производят в Чешской Республике, откуда наркотик попадает к немецким заказчикам, сообщают немецкие СМИ. Низкая стоимость и общедоступность «винта», который в Германии получил название crystal или crystal meth, делают его одним из самых распространенных в Саксонии и Баварии.

Большое значение в распространении первитина сыграла и отмена в 2007 г. пограничного контроля на чешско-немецкой границе. По словам Томаша Подивинского, чешского посла в Германии, на которого ссылается Freie Presse, ежегодно в чешских подпольных цехах производится около 10 тонн первитина, и спрос на «кристалл» среди немцев значительно превышает предложение.

По данным газеты Handelsblatt, с учетом числа чешских наркоманов, в ЧР ежегодно выпускается примерно 5-7 тонн этого популярного стимулятора. В 2016 г. чешские полицейские изъяли 91 кг первитина и раскрыли 261 нелегальный кустарный цех по его производству.