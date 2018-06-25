Чехия продолжит миссию в Македонии в рамках «Фронтекс»

Чехия намерена продолжить свое участие в патрулировании внешней границы ЕС в Македонии, несмотря на то, что в октябре истечет срок действия соответствующего двухстороннего договора между обоими государствами, сообщил замминистра МВД Иржи Новачек.

Чехи продолжат свою службу на границе в рамках агентства Европейского союза по безопасности внешних границ («Фронтекс»). По словам полицейского президента Томаша Тугого, ситуация на балканских рубежах ЕС осложняется. В прошлом году полицейские патрули с участием чехов задержали за время миссии (шесть недель), в среднем, 250 нелегальных мигрантов, в этом году эта цифра составила 1200.