Чехия привлекает инвесторов

За первый квартал 2018 инвесторы в Чешской Республике заказали у чешских компаний 10 673 проекта на общую сумму 141 миллиардов крон (5 467 235 362 евро). Количество инвестируемых проектов увеличилось на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года.
По мнению экспертов в текущем году следует ожидать увеличения данных показателей (как новых проектов, так и новых инвесторов), что положительно отразиться на государственной экономике и развитии рынка труда.
В Пражских курантах обнаружили неизвестные скульптуры и письмо из прошлого
Маршал Конев и вторжение 1968 – неперевернутая страница истории
Первый Чешско-российский форум. Вопрос засекреченных архивов
«Последний адрес» – мы обязаны помнить каждого
«Страна, которая оккупирует другую, не может быть свободной»