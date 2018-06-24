Чехия привлекает инвесторов

Ирина Ручкина
24-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

За первый квартал 2018 инвесторы в Чешской Республике заказали у чешских компаний 10 673 проекта на общую сумму 141 миллиардов крон (5 467 235 362 евро). Количество инвестируемых проектов увеличилось на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

По мнению экспертов в текущем году следует ожидать увеличения данных показателей (как новых проектов, так и новых инвесторов), что положительно отразиться на государственной экономике и развитии рынка труда.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 