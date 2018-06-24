Чехия привлекает инвесторов

За первый квартал 2018 инвесторы в Чешской Республике заказали у чешских компаний 10 673 проекта на общую сумму 141 миллиардов крон (5 467 235 362 евро). Количество инвестируемых проектов увеличилось на 12,4% по сравнению с первым кварталом 2017 года.

По мнению экспертов в текущем году следует ожидать увеличения данных показателей (как новых проектов, так и новых инвесторов), что положительно отразиться на государственной экономике и развитии рынка труда.