Чехия представила на саммите НАТО серьезный план повышения расходов на оборону

Чехия представила на саммите НАТО, который проходит в Брюсселе, достойный доверия план повышения расходов на оборону и модернизации своих вооруженных сил, включая конкретный план инвестиций. С учетом все более активного участия чешских солдат в зарубежных миссиях под руководством Альянса это означает, что Чешской Республике не за что стыдиться перед союзниками на сегодняшней встрече. Об этом в среду, 11 июля, сообщил чешский посол при НАТО Иржи Шедивый.

Чешская Республика не относится к числу образцовых в выполнении норматива, предполагающего расходы на оборону до 2% от ВВП страны, однако не числится и среди адресатов предупредительного письма от президента США, который подверг резкой критике распределение финансирования среди членов Североатлантического альянса.

Чехия намерена постепенно догонять лидеров по оборонным инвестициям. Вопрос расходов на оборону является одной из принципиальных тем нынешнего саммита.