Чешская Республика способна предложить подходящее для штаб-квартиры Европейского банковского управления(EBA, European Banking Authority)здание вблизи центра Праги, куда EBA может переехать из Лондона после выхода Великобритании из Евросоюза. Если Чехия выиграет конкурс на лучшую штаб-квартиру, Европейское банковское управление могло бы разместиться в современном офисном здании, строительство которого завершится в начале 2019 г. Решение о новом месторасположении управления будет принято в ноябре. Отчет относительно выдвижения чешской кандидатуры на предоставление подходящей базы, одобренного кабмином еще в феврале 2017 г., правительство обсудит в ближайший понедельник.