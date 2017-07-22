Чехия предлагает Европейскому банковскому управлению здание для штаб-квартиры в Праге

Лорета Вашкова
22-07-2017
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Чешская Республика способна предложить подходящее для штаб-квартиры Европейского банковского управления(EBA, European Banking Authority)здание вблизи центра Праги, куда EBA может переехать из Лондона после выхода Великобритании из Евросоюза. Если Чехия выиграет конкурс на лучшую штаб-квартиру, Европейское банковское управление могло бы разместиться в современном офисном здании, строительство которого завершится в начале 2019 г. Решение о новом месторасположении управления будет принято в ноябре. Отчет относительно выдвижения чешской кандидатуры на предоставление подходящей базы, одобренного кабмином еще в феврале 2017 г., правительство обсудит в ближайший понедельник.

 
 
 
 
 
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