Чехия потратила на культуру в 2016 году почти 10 млрд евро

Финансирование культурной сферы увеличилось в 2016 году до 232,9 млрд крон (около 9,3 млрд евро), что на 6,3 млрд больше, чем в 2015 году. Большая часть средств (61%) была предоставлена частными компаниями, доля домохозяйств составила почти 20%, государства – 14%, некоммерческих организаций – 3%. Такие данные были опубликованы 12 июля Чешским статистическим управлением.

Государство в 2016 году выделило на культуру около 33,6 млрд крон (1,4 млрд евро). Большая часть денег была предоставлена для финансирования текущих расходов, 3,9 млрд было направлено на инвестиции. Большая часть этих средств предоставили муниципальные и городские образования.