Чешское МВД планирует предоставить ЕС 21 миллион крон (792,5 тысячи евро) на уменьшение потока мигрантов из Ливии, а в Италию направить своих полицейских. Об этом написал министр внутренних дел ЧР Милан Хованец в письме своему итальянскому коллеге Марко Миннити. Разделение мигрантов на основании обязательных квот Чехия по-прежнему отвергает. Хованец сообщил, что предложит чешскому правительству предоставить до 800 тысяч евро на поддержку деятельности ЕС в Ливии, которая должна привести к снижению числа беженцев, направляющихся оттуда в ЕС. Марко Миннити в минувшее воскресенье призвал европейские государства открыть свои порты для судов, спасающих мигрантов в Средиземном море, и, таким образом, помочь Италии. Европейская комиссия во вторник представила ряд мер, как помочь Италии с миграционным кризисом. План был поддержан в четверг на неформальной встрече министров внутренних дел стран ЕС.