Чехия примет участие в реализации украинского проекта «Улучшение оснащения Киевского городского центра крови», который включает в себя обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией, заготовки донорской крови, а также оптимизацию процесса переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов. 14 июля заместитель посла ЧР в Украине Зденька Цаисова и главный врач КГЦК Людмила Заневская подписали соответствующий договор в Посольстве Чехии в Украине. Предполагается, что ЧР в рамках официальной помощи выделит 354 тыс. крон на модернизацию технического оснащения Киевского городского центра крови.