Чехия поможет Украине модернизировать Киевский городской центр крови

Тимур Кашапов
20-07-2017
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Чехия примет участие в реализации украинского проекта «Улучшение оснащения Киевского городского центра крови», который включает в себя обеспечение надлежащего функционирования компьютерной системы управления информацией, заготовки донорской крови, а также оптимизацию процесса переработки и транспортировки донорской крови и ее компонентов. 14 июля заместитель посла ЧР в Украине Зденька Цаисова и главный врач КГЦК Людмила Заневская подписали соответствующий договор в Посольстве Чехии в Украине. Предполагается, что ЧР в рамках официальной помощи выделит 354 тыс. крон на модернизацию технического оснащения Киевского городского центра крови.

 
 
 
 
 
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