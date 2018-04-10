Чехия помогает Грузии в получении сертификатов ЕС для химических веществ

Катерина Айзпурвит
10-04-2018
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Чешское агентство поддержки развития МИД оказывает поддержку правительству Грузии в области регистрации химических веществ в соответствии с нормативами Евросоюза (регламент REACH).

Чешские эксперты оказывают поддержку грузинским структурам в рамках проекта «Создание платформы в сфере регулирования сертификатов химических веществ», который был утвержден в декабре 2017 г.

В рамках данного проекта Чешская Республика при посредничестве Чешского агентства поддержки развития поможет грузинским партнерам ввести в местное законодательство требования ЕС, необходимые для поставок на рынок химических веществ и химических смесей.

 
 
 
 
 
 
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