Чехия помогает Грузии в получении сертификатов ЕС для химических веществ

Чешское агентство поддержки развития МИД оказывает поддержку правительству Грузии в области регистрации химических веществ в соответствии с нормативами Евросоюза (регламент REACH).

Чешские эксперты оказывают поддержку грузинским структурам в рамках проекта «Создание платформы в сфере регулирования сертификатов химических веществ», который был утвержден в декабре 2017 г.

В рамках данного проекта Чешская Республика при посредничестве Чешского агентства поддержки развития поможет грузинским партнерам ввести в местное законодательство требования ЕС, необходимые для поставок на рынок химических веществ и химических смесей.