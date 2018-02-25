Чехия поминает жертв тоталитаризма. 70 лет назад коммунисты захватил власть в стране

По всей стране в эти дни проходят митинги, на которых поминают людей, ставших жертвами коммунистического режима. 25 февраля 1948 года премьер Клемент Готвальд, будущий «рабочий президент» добился от главы Чехословакии Эдварда Бенеша принятия отставки некоммунистических министров и права дополнить состав действующего правительства. Далее настал период чисток и сфабрикованных политических процессов.

В Праге митинги памяти традиционно прошли в районе Уезд, где у подножия холма Петржин создан памятник Жертвам коммунизма и на Староместской площади. Участниками обоих мероприятий стали десятки граждан, которые принесли цветы и свечи. Митинги памяти в чешской столице проходят уже в шестнадцатый раз.

За время правления коммунистов в Чехословакии по политическим мотивам было казнено 250 человек, свыше 200 тысяч были приговорены к каторге и различным срокам заключения, десятки тысяч человек в тюрьмах скончались.