Чехия подключится к разработке новых европейских правил по обеспечению кибернетической безопасности

Чешская Республика примет активное участие в разработке новых правил, укрепляющих кибернетическую безопасность ЕС. Соответствующий мандат от челнов правительства для участия в саммите в Таллинне получил премьер Чехии Богуслав Соботка.

В столице Эстонии будет обсуждаться «кибернетический пакет» председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который включает в себя законодательные проекты и концепции, способствующие укреплению обороноспособности ЕС. Чехия, по словам премьера Богуслава Соботки, в данной сфере относится к группе лидеров.