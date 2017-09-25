Чехия подключится к разработке новых европейских правил по обеспечению кибернетической безопасности

Антон Каймаков
25-09-2017
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Чешская Республика примет активное участие в разработке новых правил, укрепляющих кибернетическую безопасность ЕС. Соответствующий мандат от челнов правительства для участия в саммите в Таллинне получил премьер Чехии Богуслав Соботка.

В столице Эстонии будет обсуждаться «кибернетический пакет» председателя Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который включает в себя законодательные проекты и концепции, способствующие укреплению обороноспособности ЕС. Чехия, по словам премьера Богуслава Соботки, в данной сфере относится к группе лидеров.

 
 
 
 
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