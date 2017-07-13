Чехия планирует заменить советские зенитно-ракетные комплексы шведскими

Тимур Кашапов
13-07-2017
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Минобороны Чехии намерено заменить стоящие на вооружении зенитные ракетные комплексы (ЗРК) 9K35M «Стрела-10M» советского производства на универсальные переносные ЗРК RBS-70NG шведской компании Saab Dynamics AB. Об этом сообщил представитель Министерства обороны ЧР Петр Медек. Чешская армия планирует их использовать для обеспечения противовоздушной защиты армейских подразделений, важнейших гражданских и военных объектов. Напомним, что компонент чешских ПВО включает на данный момент два полка: 25-й зенитный ракетный полк (Страконице) и 26-й полк управления и разведки (штаб в Стара Болеслав). В 25-й полк входят два дивизиона – 251-й, который вооружен ЗРК «Куб» (4 батареи по 4 пусковых установки), и 252-й с двумя батареями ЗРК «Стрела-10М» и двумя RBS-70 (в каждой по восемь пусковых установок).

 
 
 
 
 
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