Чехия планирует с Италией совместный проект, направленный на решение проблемы миграции

Чешская Республика взвешивает возможность осуществления совместного чешско-итальянского проекта по оказанию помощи беженцам на территории Кот-д’Ивуар. В этом государстве Западной Африки в плохих условиях проживает около 700000 человек без какого-либо гражданства, что подталкивает их к миграции в Европу. Проект недавно обсуждали премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и глава правительства Италии Паоло Джентилони.

В рамках реализации проекта Чехия могла бы выделить Италии на его запуск в качестве финансового дара 27 миллионов крон. Вопрос предоставления данной суммы включен в повестку правительственного заседания, запланированного на среду, 12 октября.

«Цель проекта - улучшить условия непосредственно на местах проживания потенциальных беженцев и способствовать таким образом стабилизации миграционного кризиса во всем регионе Западной Африки», информируют авторы документа, который предстоит рассмотреть правительству ЧР.