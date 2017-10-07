Чехия планирует с Италией совместный проект, направленный на решение проблемы миграции

Лорета Вашкова
07-10-2017
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Чешская Республика взвешивает возможность осуществления совместного чешско-итальянского проекта по оказанию помощи беженцам на территории Кот-д’Ивуар. В этом государстве Западной Африки в плохих условиях проживает около 700000 человек без какого-либо гражданства, что подталкивает их к миграции в Европу. Проект недавно обсуждали премьер-министр Чехии Богуслав Соботка и глава правительства Италии Паоло Джентилони.

В рамках реализации проекта Чехия могла бы выделить Италии на его запуск в качестве финансового дара 27 миллионов крон. Вопрос предоставления данной суммы включен в повестку правительственного заседания, запланированного на среду, 12 октября.

«Цель проекта - улучшить условия непосредственно на местах проживания потенциальных беженцев и способствовать таким образом стабилизации миграционного кризиса во всем регионе Западной Африки», информируют авторы документа, который предстоит рассмотреть правительству ЧР.

Лорета Вашкова
07-10-2017
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