Чехия планирует крупные инвестиции в развитие водного транспорта

В развитие водного транспорта в Чешской Республике до 2023 года планируется инвестировать порядка 14 миллиардов крон (528,3 млн. евро). Об этом говорится в концепции водного транспорта, которую в понедельник обсудит правительство.

В материале, предлагаемом Министерством транспорта, говорится, например, о продлении влатавского и эльбского водных путей на 338 км. Так, крупногабаритные грузовые суда смогли бы проплывать через Прагу до пристани в Родотине, на Эльбе бы свой путь они завершали в Пардубице.

В настоящее время корабельный грузовой транспорт составляет всего 1% от всех грузоперевозок в ЧР. Причиной тому является частое снижение уровня рек, из-за которого корабли не могут плыть. Таким образом, увеличиваются сроки перевозок, и оказывается невозможным гарантировать четкие сроки поставок товаров. Так, развитие водного транспорта планируется осуществлять у тех перевозок, где их скорость не является важнейшим фактором.