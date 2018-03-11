Чехия пережила аномально теплый мартовский день

Воскресенье, 11 марта, ознаменовалось в Чехии температурными рекордами. На 17 из 147 метеорологических станций была зафиксирована самая высокая температура воздуха за последние 30 лет.

Самыми теплыми районами страны оказалась Прага, Центрально-Чешский и Пльзеньский края. В Праге столбик термометра поднялся до 19,5 °C. При этом еще на прошлой неделе метеорологи наблюдали в течение нескольких ночей заморозки и экстремально низкую температуру воздуха.

По прогнозам синоптиков, в начале наступающей недели температура воздуха несколько снизится.