Чехия перейдет на цифровое вещание самое позднее в феврале 2021 г.

Лорета Вашкова
31-07-2017 oбновлено
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Президент Милош Земан в понедельник скрепил своей подписью поправку к закону об обязательном переходе вещания телеканалов в цифровой формат DVB-T2. Он обладает большей помехоустойчивостью, нежели аналоговый. Вещание цифрового телевидения будет полностью развернуто в Чехии не позднее 1 февраля 2021 года. Нововведение обойдется гражданам Чехии в связи с необходимостью приобретения приставки для приема цифрового телесигнала примерно в 5 млрд крон (192 млн евро). Новая поправка в закон также укрепит права клиентов операторов мобильной связи.

 
 
 
 
 
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