Чехия отмечает Международный день книги

Эва Туречкова
23-03-2018
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В Чехии в пятницу отмечают Международный день книги и авторских прав. Союз чешских издателей и владельцев книжных магазинов организовал при случае праздника, установленного организацией ЮНЕСКО в 1995 году, кампанию «Книга тебе идет». В целях поддержки чешской книжной культуры по всей стране пройдут лекции, авторские чтения и беседы с писателями. Акции запланированы до 29 апреля. Организаторы кампании «Книга тебе идет» в этом году решили заострить свое внимание на вопросе авторских прав и правилах их соблюдения.

Международный день книги регулярно отмечают в более чем сотне стран по всему миру.

 
 
 
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