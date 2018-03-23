Чехия отмечает Международный день книги

В Чехии в пятницу отмечают Международный день книги и авторских прав. Союз чешских издателей и владельцев книжных магазинов организовал при случае праздника, установленного организацией ЮНЕСКО в 1995 году, кампанию «Книга тебе идет». В целях поддержки чешской книжной культуры по всей стране пройдут лекции, авторские чтения и беседы с писателями. Акции запланированы до 29 апреля. Организаторы кампании «Книга тебе идет» в этом году решили заострить свое внимание на вопросе авторских прав и правилах их соблюдения.

Международный день книги регулярно отмечают в более чем сотне стран по всему миру.