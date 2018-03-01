Чехия отказалась принимать мигрантов по квотам ЕС

Чешская Республика категорически отказывается принимать беженцев по квотам ЕС. Об этом вновь заявил исполняющий обязанности премьера ЧР Андрей Бабиш. Вместе с тем, Прага оспорит иск Еврокомиссии, поданный в связи с отказом Чехии участвовать в системе перераспределения беженцев согласно правилам ЕС. «Мы никого не будем принимать. Мы принципиально против того, чтобы нам кто-либо диктовал, кто будет жить и работать в нашей стране. Квоты раскалывают Европу и неэффективны», – подчеркнул Бабиш.

Он также напомнил о совместной инициативе стран Вышеградской группы финансово поддержать фонд поддержки решения проблем миграции в Африке. В прошлом Чешская Республика также внесла свой вклад в решение миграционного кризиса, направляя своих полицейских в Словению, Венгрию или Болгарию, отметил Бабиш.