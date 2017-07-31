Чешская Республика получила из средств Евросоюза в первом полугодии 2017 года 39,5 млрд крон, a перечислила в объединенный бюджет 22,8 млрд крон. Разница таким образом составила 16,7 млрд крон. В 2016 году Чехии из европейского бюджета было перечислено 123,8 млрд крон, а ее взнос в союзную кассу составил 44,2 млрд, то есть на 79,6 млрд крон(2,95 млрд евро) меньше. Это стало одним из самых высоких показателей с момента вступления страны в 2004 году в ЕС. Несмотря на то, что разница между доходами и суммой затрат снижается, Чехия по-прежнему остается реципиентом Евросоюза.