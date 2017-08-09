Чехия опротестовала новый закон ЕС об оружии

Катерина Айзпурвит
09-08-2017
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Чешская республика подала в Судебный двор ЕС иск против поправки к закону «Об оружии», ужесточающей правила покупки и хранения огнестрельного оружия в странах Евросоюзе. Одновременно Чехия также представила проект отсрочки вступления в силу нового закона, окончательным сроком введения которого сейчас является середина сентября 2018 г. О подаче иска сообщает Министерство внутренних дел ЧР, которое составило жалобу при поддержке МИД ЧР. В марте 2017 г. Европарламент одобрил ужесточение контроля огнестрельного оружия, находящегося в пользовании частных лиц в странах-членах Евросоюза, включая запрет на некоторые виды полуавтоматического оружия и «жесткие условия» для военных резервистов, музеев и коллекционеров.

 
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