Чешская республика подала в Судебный двор ЕС иск против поправки к закону «Об оружии», ужесточающей правила покупки и хранения огнестрельного оружия в странах Евросоюзе. Одновременно Чехия также представила проект отсрочки вступления в силу нового закона, окончательным сроком введения которого сейчас является середина сентября 2018 г. О подаче иска сообщает Министерство внутренних дел ЧР, которое составило жалобу при поддержке МИД ЧР. В марте 2017 г. Европарламент одобрил ужесточение контроля огнестрельного оружия, находящегося в пользовании частных лиц в странах-членах Евросоюза, включая запрет на некоторые виды полуавтоматического оружия и «жесткие условия» для военных резервистов, музеев и коллекционеров.