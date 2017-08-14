Катарский принц Гамид бин Абдал Сани отказался от своих требований к чешскому государству по получению денежной компенсации за 4,5 месяца, проведенные в тюрьме. По данным издания Lidovky.cz, он требовал в качестве возмещения ущерба выплаты почти 250 000 крон (более 9500 евро). Как указано в постановлении районного суда Праги-2, решение об отказе в выплате компенсации, принятое весной 2016 г., не может быть пересмотрено в связи с истечением срока давности. При этом в формулировке допускается вероятность того, что принц находился за решеткой противозаконно. Пражская полиция задержала Гамида бин Абдал Сани в 2004 г. по обвинению в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, за что принц был осужден на 11 месяцев лишения свободы – срок его нахождения в предварительном заключении, после чего выдан в Катар. Несмотря на решение министра юстиции, пражские суды отказывались выпускать Сани, который провел, в итоге, за решеткой на 4,5 месяца дольше назначенного срока выдачи, пока Верховный суд не прекратил возбужденное против него дело.