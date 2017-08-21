Чехия направит для помощи беженцам 1,6 млн евро в Иорданию и Сербию

Как указывает в пресс-релизе МВД ЧР, правительство поддержало предложение о направлении в Иорданию и Сербию 42 млн крон (1,6 млн евро) в рамках программы поддержки стран, сталкивающихся с наплывом беженцев. Всего в этом году на данную программу из средств бюджета будет выделено 150 млн крон (5 770 000 евро). В настоящий момент 15 млн крон (577 000 евро) будет передано Иордании для строительства школьного центра для беженцев. В Сербию будет направлено 27 млн крон (около 1 млн евро) на укрепления миграцонной системы.