Чехия направила Норвегии еще одну ноту по делу семьи Михалаковых

Лорета Вашкова
14-07-2017
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Mинистерство иностранных дел Чехии направило Норвегии очередную ноту, связанную с делом братьев Дениса и Давида Михалаковых. Оба мальчика с 2011 года проживают у норвежских опекунов из-за подозрений на насилие со стороны родителей, которое не было, однако, доказано. Правительство Чешской Республики ранее отправило дипломатическую ноту протеста в Норвегию по поводу лишения чешской гражданки Эвы Михалаковой родительских прав и усыновления чешскими опекунами одного из ее сыновей. Ныне чешские дипломаты обращают внимание норвежской стороны на тот факт, что даже после предоставления гражданства Норвегии одному из мальчиков тот по-прежнему остается гражданином Чешской Республики. МИД информировало о своей позиции в своем Twitter. У мальчика в настоящее время двойное гражданство. Maть детей намеревается подать жалобу в Европейский суд по правам человека, отклонившей ее первое прошение. Премьер-министр ЧР Б. Соботка сообщил, что Чехия на сей раз готова поддержать Эву Михалакову в Страсбурге.

Лорета Вашкова
14-07-2017
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