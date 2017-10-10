Чехия налаживает сотрудничество с Татарстаном в сфере сельского хозяйства и туризма

Тимур Кашапов
10-10-2017
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Чешская делегация посетила Республику Татарстан, в рамках которого обсудила перспективы сотрудничества с этим российским регионом. Местные власти пригласили чешских инвесторов для работы в сфере сельского хозяйства, производства строительных материалов и индустрии туризма.

В ходе встречи с руководителем Агентства инвестиционного развития РТ Талией Муинуллиной представитель Чешского агентства поддержки торговли CzechTrade Штепан Йилек предложил запланировать конкретные этапы по взаимодействию, начав с машиностроительных предприятий, и заявил, что чешские компании заинтересованы в создании совместных с Татарстаном производств.

На данный момент почти 70% объема экономического сотрудничества ЧР и РТ занимает машиностроение, энергетика и транспортные системы, двусторонний внешнеторговый оборот за первое полугодие 2017 года составил 202 млн. долларов.

 
 
 
 
 
 
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