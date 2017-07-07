Чехия может помочь Италии с концепцией пунктов по задержанию беженцев

Ольга Васинкевич
07-07-2017
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Чешская Республика готова помочь Италии с внедрением концепции пунктов по задержанию беженцев, которые функционируют на территории ЧР. Помимо уже предложенной финансовой и персональной полицейской помощи, Чехия может также предоставить услуги экспертов, имеющих опыт с данной концепцией, сообщил в пятницу агентству ČTK министр внутренних дел Чешской Республики Милан Хованец. «Европа должна быть заинтересована в том, чтобы знать, кто пребывает на ее территории, необходимо проводить детальную проверку этих лиц. Лиц, не имеющих права на международную защиту, необходимо лишать свободы передвижения, помещать их в пункты по задержанию беженцев и эффективно возвращать в страны происхождения», - подчеркнул Хованец. По мнению министра, большинство прибывающих являются экономическими мигрантами без права на международную защиту. «По статистике, в Италию прибывают люди из Нигерии, Гвинеи, Бангладеша», - добавил Милан Хованец.

Ольга Васинкевич
07-07-2017
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