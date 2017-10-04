Чехия могла бы отправить в Ирак батальон в составе до 300 человек

Чешская армия могла бы во второй половине 2018 года отправить в Ирак свой батальон в составе от 200 до 300 военнослужащих из разных отделений. Чешскому информационному агенству ČTK 4 октября об этом сообщил министр обороны ЧР Maртин Стропницкий.

Отправку специального формирования должны, тем не менее, одобрить правительство, сформированное после грядущих парламенстких выборов, как и депутаты нового состава. Выборы в парламент состоятся 21-22 октября 2017 г.

В начале 2018 года в государство на Ближнем Востоке улетит команда чехов – специалистов в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения. В настоящее время в Ираке находится более 30 чешских консультантов из авиационной группы, чья миссия продлится до конца 2018 года.