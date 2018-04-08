Чехия использует кредит EIB на развитие инфраструктуры ж/д и другого транспорта

Лорета Вашкова
08-04-2018
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Чешская Республика использует выделенный ЕС кредит в размере 100 миллиардов крон на развитие железнодорожной и шоссейной инфраструктуры, а также железнодорожного транспорта. Mинистр транспорта ЧР Дан Тек подписал в Пардубицах с представителем Eвропейского инвестиционного банка (EIB) меморандум о сотрудничестве. Взятие кредита еще должно, однако, одобрить правительство.

Большинство инвестиций, направленных на улучшение железнодорожной и шоссейной связи, государство планирует осуществить в период 2019 – 2023 гг.. Чехия, как сообщил глава Министерства транспорта, подготовила так много проектов в этой сфере, что на их реализацию ей не хватает ни собственных средств, ни дотаций ЕС, поэтому придется взять в долг. Данный долгосрочный кредит, тем не менее, по мнению Тека, является весьма выгодным для ЧР.

 
 
 
 
 
 
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