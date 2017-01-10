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Новости Чехия и Словакия планируют вместе охранять воздушные рубежи

10-01-2017 10:14 | Лорета Вашкова

Начиная с лета Чехия и Словакия планируют совместными усилиями охранять воздушное пространство двух стран. Согласие с заключением договора о сотрудничестве в области защиты воздушных рубежей выразило правительство ЧР, о чем в социальной сети Твиттер информировал чешский министр обороны Мартин Стропницкий. Ныне договор предстоит обсудить парламентам Чехии и Словакии. В случае одобрения текста соглашения депутатами и его последующей ратификации президентами пилоты имели бы право уничтожения над территорией второй страны гражданского самолета. Словакия является единственной страной, с которой Чехия готова заключить такой договор.

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Прогноз погоды на 11 января

10-01-2017 11:50 | Лорета Вашкова

В среду, 11 января, синоптики обещают в первой половине дня ясную погоду, на западе страны пасмурную, а в некоторых районах переменную облачность. Местами ожидается снег, вероятны также смешанные осадки или дождь. Днем столбик термометра покажет от -7 до -2 °C, к вечеру в Чехии несколько потеплеет, в горах около -2 °C, на северо-западе и севере страны около -7°C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с местами усилится до 15-20 м/с, на севере и северо-востоке в горах с порывами до 25 м/с (90 км/ч). 

Потребительские цены в Чехии в 2016 г. выросли на 0,7%

10-01-2017 11:31 | Лорета Вашкова

Потребительские цены в Чехии в 2016 году в годовом исчислении выросли в среднем на 0,7 процента, что является самым большим скачком за последние три года. В 2015 году, согласно данным Чешского статистического управления, обнародованным 10 января, уровень инфляции на потребительском рынке страны составил 0,3%. В декабре потребительские цены в годовом сопоставлении выросли до 2,0%, что стало самым большим показателем с декабря 2012 года. Aналитики предсказывали межгодовой рост данных цен в последнем месяце прошлого года ниже 1,9%. 

Социал-демократы обещают более существенную поддержку семьям и пенсионерам

10-01-2017 11:12 | Лорета Вашкова

Чешские социал-демократы, будучи одной из основных партий коалиционного правительства, намерены еще до предстоящих осенью парламенстких выборов добиться повышения размера социальных выплат семьям, имеющим детей, как и предоствления права на дополнительный оплачиваемый отпуск за уходом за новорожденным для отцов. Актуальными будут также вопросы обеспечения пенсионеров и безопасность. Об этом ЧТК сообщил премьер-министр Чешской Республики и лидер ЧСДП Богуслав Соботка. 

Премьер Чехии мог бы посетить с официальным визитом Японию в 2017 г.

10-01-2017 10:40 | Лорета Вашкова

Премьер-министр Богуслав Соботка мог бы в первой половине 2017 года нанести официальный визит в Японию. Об этом сообщил глава чешской дипломатии Любомир Заоралек после встречи в Праге с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой. Он выразил пожелание, чтобы стороны, помимо политики и экономики, сотрудничали также в сфере науки и исследований, обмена технологиями и оборонной промышленности. Кисида информировал о том, что японские компании заинтересованы в инвестициях в Чехии, а именно в области промышленных предприятий, атомной энергии и инфраструктуры. Американо-японская компания Westinghouse Electric Company является одним из шести предприятий, заинтересованных в строительстве нового атомного блока в Чехии. В нынешнем году отмечается 60 лет со дня возобновления дипломатических отношений между Чехией и Японией, в связи с чем 2017-й объявлен в Стране восходящего солнца Годом чешской культуры. 

Чехия и Словакия планируют вместе охранять воздушные рубежи

10-01-2017 10:14 | Лорета Вашкова

Начиная с лета Чехия и Словакия планируют совместными усилиями охранять воздушное пространство двух стран. Согласие с заключением договора о сотрудничестве в области защиты воздушных рубежей выразило правительство ЧР, о чем в социальной сети Твиттер информировал чешский министр обороны Мартин Стропницкий. Ныне договор предстоит обсудить парламентам Чехии и Словакии. В случае одобрения текста соглашения депутатами и его последующей ратификации президентами пилоты имели бы право уничтожения над территорией второй страны гражданского самолета. Словакия является единственной страной, с которой Чехия готова заключить такой договор. 

Лекарства все чаще можно купить в магазинах вместо аптек

09-01-2017 17:42 | Ольга Васинкевич

В Чехии все чаще стало можно приобрести лекарственные средства не в аптеках, а, например, на бензоколонках, в косметических или обычных магазинах. С 2010 года число таких мест увеличилось в 14 раз. В 2016 году люди могли приобрести обезболивающие средства, а также лекарства от проблем с кишечником в 2200 точках. В Чешской Республике продаваться не в аптеках могут так называемые «специализированные препараты», то есть лекарства, которые можно принимать без предварительной консультации с врачом. К ним относятся чаи, дезинфицирующие средства, а также препараты, облегчающие умеренную боль. В настоящее время в Чехии насчитывается порядка 70 таких препаратов. 

Лучше всего заботятся об интеграции иностранцев Брно и Амстердам

09-01-2017 16:45 | Ольга Васинкевич

Престижное британское издание Financial Times оценило моравскую столицу Брно вместе с Амстердамом, как лучшие города в подходе к интеграции иностранцев. Помимо этого, Брно получило высокую оценку в заботе об инвесторах. Первенства в заботе об иностранцах столица Моравии добилась благодаря функционированию уникального центра, который помогает иностранным специалистам найти работу, жилье, предоставляет услуги переводчиков, а также организует культурные мероприятия. Ежегодно Expat Centre Brno отвечает более чем на тысячу запросов от иностранцев, работающих в Брно. Центр существует с 2010 года при сотрудничестве объединения Brnopolis с мэрией города. Персональные и письменные консультации он предоставляет иностранцам бесплатно. 

Социал-демократы хотят потратить профицит бюджета на пенсии

09-01-2017 16:45 | Ольга Васинкевич

Социал-демократы на заседании коалиционного совета в понедельник планируют предложить перевести профицит бюджета за 2016 год на пенсионный счет, с которого средства отправляются пенсионерам. Об этом сообщил премьер-министр и глава социальной демократии Богуслав Соботка в понедельник после заседания правительства. По его словам, альтернативное предложение от ЧСДП заключается в том, чтобы использовать переизбыток средств бюджета в размере 62 миллиардов крон (2,3 млрд. евро) на снижение дефицита в 2017 году. Напомним, что дефицит бюджета на 2017 год составит 60 миллиардов крон (2,2 млрд. евро). 

Цены на квартиры в Чехии выросли за 10 лет на 80%

09-01-2017 15:57 | Ольга Васинкевич

В 2016 году стоимость квартир в Чешской Республике за год выросла на 10%, причем рост цен был аналогичным как в Праге, так и в регионах за пределами столицы. По сравнению с 2005 годом, стоимость жилья выросла приблизительно на 80%. Процент инфляции за тот же период увеличился на четверть. При сравнении актуальных цен на жилье с 2008 годом, то есть первым кризисным годом, между Прагой и иными регионами существуют значительные отличия. По всей Чешской Республике цены на жилую недвижимость выросли на 13,7%, за пределами Праги – на 3,9%, в столице – на 23,3%. Такие данные стали известны из информации Чешского статистического управления. 

Прогноз погоды на 10 января

09-01-2017 14:26 | Ольга Васинкевич

Во вторник, 10 января, в Чехии ожидается ясная погода. В первой половине дня в некоторых районах – переменная облачность, местами пройдет снег. Ночью столбик термометра на северо-западе страны опустится до отметки -17 °C. Днем максимальная температура воздуха от -6 до -2 °C, на северо-востоке до -8 °C. Ветер умеренный южного и юго-восточного направлений 2-6 м/с. 

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