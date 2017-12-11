Чехия и Саксония подали общую заявку на внесение Крушных гор в список ЮНЕСКО

Катерина Айзпурвит
11-12-2017
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Министр культуры Чехии Даниэл Герман и его саксонский коллега Маркус Ульбиг подписали 11 декабря в Дрездене совместную международную заявку на внесение региона Erzgebirge/Крушные горы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Чехия и Саксония вносят подобное предложение уже во второй раз. Участие в составлении заявки принимали государственные органы и институты охраны памятников Чехии и Германии.

Идея внесения региона в Список ЮНЕСКО появилась в Саксонии в 1998 г. Позднее к проекту подключились Устецкий и Карловарский края ЧР.

В настоящее время в Список всемирного наследия ЮНЕСКО занесено 12 объяктов в Чехии. Летом 2018 г. комиссия международной организации должна вынести вердикт по кандидатуре записи в престижный реестр города Жатец, являющегося историческим центром пивоварения и выращивания хмеля.

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