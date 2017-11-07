Чехия и Израиль заключат договор о копродукции в кинопроизводстве

В ходе пятидневного визита в Израиль министр культуры ЧР Даниэл Герман подпишет в кнесете двусторонний договор о копродукции в кинопроизводстве, одобренный ранее чешским правительством.

Также глава Министерства культуры примет участие в открытии смотровой башни, построенной по проекту чешского архитектора Мартина Райниша. Как подчеркивает Даниэл Герман, возведение этой башни стало крупнейшим культурным мероприятием с момента возобновления в 1990 г. культурных связей между Чешской Республикой и Израилем.