Чехия и Италия реализуют совместный проект помощи мигрантам из Кот-д’Ивуара

По итогам встречи с премьером Италии Паоло Джентилони, которая состоялась 7 сентября в Праге, председатель чешского правительства Богуслав Соботка сообщил, что Чешская Республика и Италия готовят совместный проект по оказанию помощи мигрантам из Кот-д’Ивуара.

Чехия вложит около миллиона крон в повышение уровня жизни людей, возвращенных в из Кот-д’Ивуар из других африканских стран, откуда они намеревались направиться в Европу. Богуслав Соботка напомнил, что в настоящее время на Берегу слоновой кости проживает несколько сотен тысяч людей без гражданства, и необходимы средства для обеспечения их жильем, водой и медицинской помощью.

Также проект предполагает обучение пограничной береговой охраны Ливана, что должно способствовать снижению потока мигрантов, направляющихся в Италию.

Богуслав Соботка и Паоло Джентилони указали, что Чехия и Италия придерживаются разного подхода к проблеме миграционного кризиса. ЧР последовательно выступает против перераспределения беженцев по странам ЕС и предлагает решать проблемы в странах, откуда направляется поток мигрантов.