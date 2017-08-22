Чехия и Иордания будут сотрудничать в области ядерной энергетики

По случаю визита иорданского премьер-министра Хани аль-Мулки в Прагу Чешская Республика и Иордания подписали договор о сотрудничестве при использовании ядерной энергии в мирных целях. По словам премьер-министра ЧР Богуслава Соботки, соглашение поможет улучшить сотрудничество в области науки и исследований и упростит участие чешских фирм в строительстве атомных реакторов, которое планируется в Иордании.

Председатели правительств обоих государств на пресс-конференции сообщили, что беседовали также о гуманитарной помощи, торговле и проблемах на Ближнем Востоке. Программа аль-Мулки в Праге продолжится в среду, помимо прочего, запланирована также его встреча с председателем Сената Миланом Штехом.