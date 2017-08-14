Чехия возвращается к классическому пониманию армии, подчеркнул для газеты «Právo» замминистра обороны по вооружению Даниэль Коштовал. Политики уверены в необходимости увеличения армейского бюджета, что позволяет строить планы по осуществлению модернизации. В чем нуждается 70% чешских вооруженных подразделений. В ближайшие годы Министерство обороны намерено принять на службу тысячи солдат, а также планомерно приобретать технику. С согласия правительства, армия в ближайшее время приобретет 62 бронемашины Titus и 80 легких бронетранспортеров Iveco (объем заказа 9 млрд крон – 346 млн евро). Будет объявлен тендер на поставку 200 БМП на сумму 50 миллиардов крон (почти 2 млрд евро). Готовится модернизация гаубиц, приобретение зенитных комплексов, а также танков. Ежегодно армия планирует приобретать по 100 новых машин Tatra.