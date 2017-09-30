Чехия готова принять Европейскую банковскую организацию, покидающую Лондон

Прага вошла в число городов-соискателей, предлагающих принять штаб-квартиру Европейской банковской организации (ЕВА), которая после Brexit покидает Лондон. Помимо чешской столицы, на ЕВА претендуют также такие города как Франкфурт, Люксембург, Париж и Вена.

30 сентября Еврокомиссия опубликовала список желающих разместить институты ЕС и недостающие сведения о кандидатах. В заявке от Чехии, указывается в сообщении, на данный момент отсутствуют данные о детских садах, медицинском обслуживании и социальном обеспечении членов семей сотрудников структур ЕС.

Помимо ЕВА, из Лондона переезжает Европейское фармацевтическое агентство. Окончательное решение по переносу институтов страны-члены ЕС должны принять в ноябре 2017 г.