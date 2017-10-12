Чехия экстрадирует в Россию преследуемого за взятку чиновника

Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан одобрил экстрадицию в Россию бывшего высокопоставленного чиновника, обвиняемого в хищении бюджетных средств. Речь идет о бывшем гендиректоре транспортного комбината «Россия» при Управлении делами Президента РФ Александре Николаеве, которого арестовали в Карловых Варах по запросу российской стороны в начале 2016 года. Решение об экстрадиции было принято чешским судом в ноябре 2016 года, однако Николаев до сих пор находился в ЧР. Но теперь обстоятельств, препятствующих экстрадиции россиянина, нет, подчеркнул пресс-секретарь министра юстиции ЧР Якуб Ржиман.

По данным российских правоохранителей, в 2011 году Николаев получил взятку в 5 млн рублей за подписание с ООО «СПК Стройсервис-XXI» госконтракта по капремонту правительственного спецвокзала на 250 млн руб. Экс-чиновник все обвинения отрицает и считает себя «жертвой новой волны политических репрессий».