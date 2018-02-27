Чехия бесплатно предоставляет Иордании боеприпасы для артиллерийского и стрелкового оружия

Чехия осуществляет поставки в Иорданию боеприпасов для артиллерийского и стрелкового оружия – речь идет о бесплатном предоставлении – из неиспользуемых запасов Минобороны ЧР, предназначенных на обеспечение военной безопасности государства.

Поставки являются вкладом Чешской Республики в борьбу с международным терроризмом и нестабильностью, а также нацелены на поддержку двусторонних отношений ЧР и его важного партнера в регионе Ближнего Востока, подчеркнул в пресс-релизе Якуб Файнор из пресс-службы чешского оборонного ведомства.

Решение о предоставлении боеприпасов было принято правительством Чехии 25 января 2016 г. В целом Королевство Иордания получит от Чехии 6,8 млн единиц различных снарядов. Из аэропорта в Пардубицах в нестабильные регионы ранее были отправлены также другие виды оружия и военного материала из неиспользуемых чешской армией запасов.