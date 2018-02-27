Чехия бесплатно предоставляет Иордании боеприпасы для артиллерийского и стрелкового оружия

Лорета Вашкова
27-02-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чехия осуществляет поставки в Иорданию боеприпасов для артиллерийского и стрелкового оружия – речь идет о бесплатном предоставлении – из неиспользуемых запасов Минобороны ЧР, предназначенных на обеспечение военной безопасности государства.

Поставки являются вкладом Чешской Республики в борьбу с международным терроризмом и нестабильностью, а также нацелены на поддержку двусторонних отношений ЧР и его важного партнера в регионе Ближнего Востока, подчеркнул в пресс-релизе Якуб Файнор из пресс-службы чешского оборонного ведомства.

Решение о предоставлении боеприпасов было принято правительством Чехии 25 января 2016 г. В целом Королевство Иордания получит от Чехии 6,8 млн единиц различных снарядов. Из аэропорта в Пардубицах в нестабильные регионы ранее были отправлены также другие виды оружия и военного материала из неиспользуемых чешской армией запасов.

Статьи на ту же тему
L-410 UVP-E20, фото: Airсraft Industries

В списке США оказался и владелец чешского авиационного завода

В списке российских олигархов, приближенных к президенту Владимиру Путину, обнародованном министерством финансов США в соответствии…
Михал Мурин, фото: ЧТК

Премьер добивается смещения с поста главы Генеральной инспекции сил правопорядка

Премьер в отставке Андрей Бабиш требует отстранения от должности Михала Мурина, директора Генеральной инспекции сил правопорядка (GIBS), объясняя…
Эдуард Стеглик, фото: Адам Кебрт, ЧРо

Состояние военных захоронений – барометр зрелости народа

В содержание более 30 тысяч военных могил, мемориалов и памятников, напоминающих о героизме солдат, чешское государство ежегодно инвестирует…
Далее об этом
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 