Чехии выделят из структурных фондов EС 17,8 млрд евро

Чешская Республика сможет получить из европейских структурных фондов и фондов сплочения в период 2021-2027 гг. до 17,8 миллиардов евро (около 454 млрд крон). С данным предложением выступила Европейская комиссия.

Чехия, таким образом, несмотря на то, что ее экономика по сравнению с другими странами Евросоюза сохраняет положительную динамику роста, причем с низким уровнем безработицы, должна, по мнению экспертов, остаться в категории получателей дотаций из Брюсселя, выделяемых на уравнение уровня развития менее состоятельных и отстающих членов ЕС.

Размер полученных посредством структурных фондов средств окажется, однако, примерно на четверть ниже суммы, полученной ЧР в предыдущий период.