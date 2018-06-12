Чехии грозит штраф за бесконтрольное распределение дотаций

Европейский союз готов оштрафовать Чехию за ошибки в распределении сельскохозяйственных дотаций. Размеры санкции могут составить 7,5 миллиарда крон (почти 300 миллионов евро). Газета «Hospodářské noviny», ссылаясь на Министерство сельского хозяйства, пишет, что Европейская комиссия критикует Чехию за то, что дотационные средства перечислялись лишь в соответствии с заявкой, но без надлежащей проверки того, действительно ли конкретная фирма занимается сельскохозяйственным производством.

Ответственное ведомство отвергает возможность ошибки со своей стороны.