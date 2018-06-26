Чехи заняли второе место в Европе по выполнению долговых обязательств

Катерина Айзпурвит
26-06-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешские должники оказались на втором месте по выполнению своих финансовых обязательств, уступив только немцам. За последние 10 лет гражданам страны удалось выплатить в среднем 56% своих долгов. Такие данные приводит Экономическая палата ЧР и агентство InsolCentrum.

Специалисты считают, что высокие результаты погашения долговых обязательств обусловлены экономическим ростом в стране, который наблюдается в последние годы.

Последние данные статистики говорят об отсутствии резких региональных контрастов по этим параметрам, когда долги выплачивают и граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем безработицы, таких как Моравско-Силезский и Устецкий края. Также успешно с долговыми обязательствами справляются чешские пенсионеры, где этот показатель достигает 49%.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 