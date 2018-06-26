Чехи заняли второе место в Европе по выполнению долговых обязательств

Чешские должники оказались на втором месте по выполнению своих финансовых обязательств, уступив только немцам. За последние 10 лет гражданам страны удалось выплатить в среднем 56% своих долгов. Такие данные приводит Экономическая палата ЧР и агентство InsolCentrum.

Специалисты считают, что высокие результаты погашения долговых обязательств обусловлены экономическим ростом в стране, который наблюдается в последние годы.

Последние данные статистики говорят об отсутствии резких региональных контрастов по этим параметрам, когда долги выплачивают и граждане, проживающие в регионах с более высоким уровнем безработицы, таких как Моравско-Силезский и Устецкий края. Также успешно с долговыми обязательствами справляются чешские пенсионеры, где этот показатель достигает 49%.