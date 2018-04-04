Чехи за 2017 г. совершили пять миллионов поездок за границу

Чехи в прошлом году совершили 4,9 миллиона поездок за границу. Менее трети из них длились не более 72 часов, чаще путешествовали женщины, чем мужчины. Такие данные в среду опубликовало Чешское статистическое управление.

Практически в половину путешествий жители Чехии отправились на автомобиле, в 13 процентах случаев воспользовались автобусами, в 37 процентах - самолетом. 46 процентов отдыхающих приобрели путевку в турагентстве, остальные отправились за рубеж на свой страх и риск.

Самым любимым местом отдыха чехов остаются Хорватия, Италия, Словакия, Австрия и Греция.