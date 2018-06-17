Чехи выплачивают долги быстрее,чем раньше

Жители Чехии быстрее, чем раньше, выплачивают долги. Этот показатель впервые за последние годы достиг уровня 2014 г. В первом квартале текущего года средняя сумма, которую выплачивается по непогашенным долговым обязательствам, выросла на 11%, составив в среднем 2183 кроны (85,5 евро), что на 220 крон (8,5 евро) больше, чем годом ранее.

Также, согласно статистическим данным агентства EOS KSI, жители страны стали тщательнее соблюдать условия кредитных договоров. Из проведенного анализа следует, что точнее всего условий долговых соглашений придерживаются жители Пльзеньского края; на другом конце шкалы оказалось население Высочины.

«Причиной роста средней суммы долговых выплат является не только экономический расцвет, но и улучшение коммуникации и работы с должниками», – указывает директор агентства Владимир Вахел.